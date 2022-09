Nach Sexting-Skandal: Adam Levine und Behati halten zusammen

Adam Levine (43) und Behati Prinsloo (34) lassen sich von dem Stress der vergangenen Wochen nichts anmerken! Das Ehepaar verkündete vor einigen Wochen, dass es zum dritten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwartet – daraufhin kamen aber Gerüchte auf, dass der Maroon 5-Frontman verschiedenen Frauen anzügliche Nachrichten geschickt und eine Affäre gehabt haben soll. Dennoch scheint Behati nicht vorzuhaben, sich zu trennen. Nun wurden Adam und seine schwangere Frau wieder gemeinsam gesichtet!

Paparazzi lichteten das Paar am Dienstag in Santa Barbara ab, kurz bevor es in einen Privatjet nach Las Vegas stieg. Auf den Bildern, die unter anderem TMZ vorliegen, ist von einer Ehekrise keine Spur – Adam und Behati schienen ziemlich gelassen zu sein. Beide trugen lässige Outfits, die Blondine versteckte ihren Babybauch unter einer um die Hüfte gebundenen Jacke.

Darüber, dass Behati zu Adam hält und bei ihm bleibt, soll der Sänger mehr als glücklich sein. "Adam weiß, wie nah dran er war, alles zu verlieren und ist unglaublich dankbar, dass sie ihn nicht verlassen hat", plauderte ein Insider vor Kurzem gegenüber HollywoodLife aus.

Anzeige

BFA / ActionPress Behati Prinsloo und Adam Levine im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Adam Levine und Behati Prinsloo, 2020

Anzeige

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine im November 2018 in New York City

Anzeige

Denkt ihr, Adam und Behati werden diese Krise gemeinsam überstehen? Scheint so! Na ja, ich weiß ja nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de