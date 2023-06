Urlaub in Paris: Behati Prinsloo stillt ihr Baby öffentlich!

Warum auch nicht? Das Model Behati Prinsloo (35) und der Sänger Adam Levine (44) sind stolze Eltern von drei Kindern. Wie die Laufstegschönheit auf Social Media mitteilt, befindet sich ihre fünfköpfige Familie derzeit in Paris. Die dreifache Mutter geht offen mit den Herausforderungen um, die das Reisen als Familie mit sich bringt. Bei einem Aufenthalt im Park gewährt sie schließlich Einblicke in einen intimen Moment: Behati stillt ihr Baby öffentlich in einem Park!

In ihrer Instagram-Story teilt die Blondine Eindrücke von ihrer Paris-Reise mit ihren Followern. Sie kommentiert dazu: "Der Jet Lag schlägt mit Kindern nochmal anders zu!" Im Jardin des Tuileries macht die Blondine ein Selfie, das sie beim Stillen ihres Babys zeigt. Dazu schreibt Behati: "Alles fühlt sich in Paris chicer an." Auf anderen Schnappschüssen sieht man die berühmten Eheleute mit ihren Kids um den Louvre schlendern.

Noch während Behatis dritter Schwangerschaft hatten Fremdgehgerüchte um ihren Partner Adam die Schlagzeilen dominiert. Damals hatte das Model Sumner Stroh behauptet, der Maroon 5-Sänger hätte seine Ehefrau mit ihr betrogen. Trotz dieser Gerüchte hatte das Paar aber entschieden, an der Ehe festzuhalten.

Anzeige

Instagram Adam Levine und Behati Prinsloo mit ihren Kindern in Paris

Anzeige

Instagram Behati Prinsloo und ihre Tochter Dusty Rose in Paris

Anzeige

Getty Images Adam Levine mit Behati Prinsloo bei einer Benefizgala

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de