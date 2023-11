Adam Levine und Behati teilen süßen Baby-Schnappschuss!

Behati Prinsloo (35) und Adam Levine (44) genießen ihr Familienglück! 2012 hatte es bereits geknistert zwischen dem Model und dem Maroon 5-Frontmann, zwei Jahre später gaben sie sich das Jawort. Seither bestreiten die beiden gemeinsam mit ihren Töchtern Dusty Rose (7) und Gio Grace (5) das Leben. Im Januar sind sie nun erneut Eltern geworden. Mit Bildern ihres neugeborenen Sohnes hält sich das Paar bisher im Netz eher bedeckt. Doch nun teilt Behati mit den Fans einen süßen Schnappschuss des Nesthäkchens!

Auf Instagram postet die Laufstegschönheit jetzt ein besonders privates Foto. Zu sehen ist der Kopf des Kleinen sowie eine Pusteblume, die der Sohn der Stars fest in seiner kleinen Faust hält. "Der Oktober war magisch", titelt Behati dazu fröhlich. Der Name des knuffigen Wonneproppens ist bisher nicht bekannt. Das Promipaar versucht, die gemeinsamen Kinder nur wenig in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Trotz Familienglück haben Behati und Adam jedoch im Privaten zuletzt eine harte Zeit durchleben müssen. Der "This Love"-Interpret sorgte im vergangenen Jahr mit anzüglichen Nachrichten an mehrere Frauen für einen ordentlichen Skandal. Seither scheint er aber seine Fehler eingesehen zu haben und präsentiert sich nun umso mehr als liebender Ehemann und Familienvater.

Getty Images Adam Levine und Behati Prinsloo im März 2023

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloos Baby im Oktober 2023

Instagram Adam Levine und Behati Prinsloo mit ihren Kindern in Paris

