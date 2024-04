Seit Langem: Behati und Adam Levine zeigen sich zusammen!

Auf der Breakthrough Prize Gala in Los Angeles lassen sich Behati Prinsloo (35) und Adam Levine (45) nach langer Zeit wieder gemeinsam blicken! Zusammen posieren sie auf dem roten Teppich Arm in Arm und lächeln sich immer wieder verliebt an. Hinter dem Sänger und seiner Frau liegt ein turbulentes Jahr. Das Ehepaar musste sich mit einem Fremdgeh-Drama auseinandersetzen! Einige Frauen hatten sich zu Wort gemeldet und behauptet, dass der "Payphone"-Interpret mit ihnen geflirtet und anzügliche Nachrichten ausgetauscht haben soll – und das, während Behati mit dem dritten gemeinsamen Kind schwanger war. Auf den Fotos scheint es aber so, als wären die beiden sehr vertraut und liebevoll miteinander sein.

Der Maroon 5-Sänger wählte für diesen Anlass einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd. Seine Frau strahlte in einem figurbetonten, trägerlosen Kleid in Nadelstreifenoptik. Ihr Outfit sorgte vor allem mit Details wie der fließenden Schleppe und dem großen Rückenausschnitt für einen Hingucker! Dazu kombinierte der Victoria's Secret-Engel eleganten goldfarbenen Schmuck und schwarze Pumps.

Seit über zehn Jahren gehen Behati und Adam nun schon gemeinsam durchs Leben. 2012 lernte sich das Paar durch einen gemeinsamen Freund kennen, der dem Grammy-Gewinner vorschlug, das Model für sein Musikvideo zu buchen. Zwei Jahre später heirateten sie und wurden Eltern von drei Kindern. Nach dem ständigen Auf und Ab ihrer Beziehung scheint es jetzt so, als würden die beiden wieder die Kurve bekommen haben. Ein Insider hat vergangenes Jahr gegenüber OK! verraten, dass die beiden intensiv an ihrer Beziehung gearbeitet haben sollen: "Behati wollte Adam nie verlassen, aber wenn er nicht bereit gewesen wäre, sich zu ändern, hätte sie es getan. Doch es wurde eine Menge Arbeit geleistet. Adam erkannte, dass er sich zusammenreißen musste."

Anzeige Anzeige

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram Adam Levine und Behati Prinsloo mit ihren Kindern in Paris

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass die beiden ihre Ehe wieder im Griff haben? Ja, sie machen einen total verliebten Einblick. Na ja, ich glaube nicht, dass diese Gerüchte so spurlos an einer Ehe vorbeigehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de