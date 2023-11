Behati Prinsloo verrät das Geschlecht ihres dritten Babys!

Endlich ist die Katze aus dem Sack! Behati Prinsloo (35) und Adam Levine (44) gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben: 2014 hatten sich die beiden das Jawort gegeben und seitdem als absolutes Traumpaar gegolten. Selbst den Sexting-Skandal des Maroon 5-Frontmannes überstanden das Model und der Musiker. Im Januar dieses Jahres bekamen die beiden dann sogar ihr drittes Kind. Nun ist auch endlich klar, welches Geschlecht Behati und Adams Baby hat!

Im Podcast "The Mother Daze" spricht die Schönheit erstmals über Details der Geburt und sagte dabei "er" – Behati durfte also einen Sohn auf der Welt begrüßen! "Ich presste und ich glaube, das Schwerste für mich war, als er… Ich war so erschöpft…", erzählt sie. Zwischen den wahnsinnigen Schmerzen sei sie in einem Zustand der Glücksseligkeit gewesen und habe eine Achterbahnfahrt der Gefühle durchlebt.

Die Geburt ihres Sohnes verkündete die Laufstegschönheit damals ganz selbstverständlich mit einem Foto in ihrer Instagram-Story. Auf dem Selfie posierte sie lässig vor einem Spiegel – und dabei fiel ins Auge, dass ihr Babybauch verschwunden war!

Anzeige

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine im November 2021

Anzeige

Getty Images Adam Levine und Behati Prinsloo bei den Oscars, 2015

Anzeige

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo, Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de