Behati Prinsloo teilt seltenes Foto von ihrem Sohnemann

Behati Prinsloo (35) gibt Einblicke in ihr Familienleben! 2014 hatten sich das Model und Adam Levine (44) das Jawort gegeben. Wenig später erblickten ihre Töchter Dusty Rose (7) und Gio Grace (5) das Licht der Welt. Vor etwa einem Jahr sind sie erneut Eltern geworden: Diesmal von einem Jungen. Mit Bildern ihres Sohnes hält sich das Paar bisher im Netz eher bedeckt. Nun wird allerdings eine Ausnahme gemacht. Behati postet ein seltenes Bild von ihrem Sohn.

Auf Instagram teilt die 35-Jährige einen Schnappschuss von sich und ihrem Sohn, dessen Name noch nicht bekannt ist, am Strand. In einem weißen Top und Shorts bekleidet hält sie den Wonneproppen lässig im Arm. In ihrer anderen Hand hält sie eine Bierflasche. Behati zeigt, was für eine coole Mama sie ist.

Die Laufstegschönheit scheint immer mehr private Fotos preiszugeben. Erst vor wenigen Monaten teilte sie ebenfalls eine Aufnahme ihres Sohnes via Instagram. Zu sehen ist der Kopf des Kleinen sowie eine Pusteblume, die der Einjährige fest in seiner kleinen Faust hält. "Der Oktober war magisch", schrieb sie dazu.

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine im November 2021

Getty Images Behati Prinsloo

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloos Baby im Oktober 2023

