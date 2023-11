Nach Fremdgeh-Drama: Adam Levine will Behati nicht verlieren

Hat er aus seinen Fehlern gelernt? Hinter dem Sänger Adam Levine (44) und seiner Frau Behati Prinsloo (35) liegt ein turbulentes Jahr: Einige Frauen hatten sich zu Wort gemeldet und behauptet, dass der Musiker mit ihnen geflirtet und anzügliche Nachrichten ausgetauscht hat. Behati war währenddessen mit ihrem dritten gemeinsamen Kind schwanger. Monate später scheint das Paar nun die Kurve gekriegt zu haben. Wie wichtig ihm Behati ist, habe Adam mittlerweile gemerkt...

Wie ein Insider gegenüber OK! verrät, haben der Maroon 5-Star und seine Frau fast ein Jahr nach dem Drama intensiv an ihrer Beziehung gearbeitet. "Behati wollte Adam nie verlassen, aber wenn er nicht bereit gewesen wäre, sich zu ändern, hätte sie es getan. Doch es wurde eine Menge Arbeit geleistet. Adam erkannte, dass er sich zusammenreißen musste", so der Insider. Behati und die Kinder seien für den "Animals"-Interpreten "seine Welt".

Die Arbeit scheint sich gelohnt zu haben. Mit einem Musikvideo von Adams Band bewiesen er und seine Frau erst kürzlich, dass sie weiterhin ein Team sind: Sowohl Behati als auch ihre gemeinsamen Kinder Dusty Rose (7) und Gio Grace (5) treten in dem Clip zu "Middle Ground" auf und zeigen sich unter anderem ausgelassen bei den Bandproben ihres Papas.

Adam Levine, Sänger

Behati Prinsloo und Adam Levine im November 2021

Adam Levine, Maroon-5-Frontmann

