Adam Levines DMs an Sumner: "Ich muss mir einen runterholen"

Es sind neue Chatnachrichten von Adam Levine (43) aufgetaucht! Am vergangenen Montag hatte Sumner Stroh ein Video veröffentlicht, in dem sie über ihre angebliche Affäre mit dem Sänger spricht. Als Beweis zeigte sie zusätzlich einige Nachrichten, die Adam ihr geschickt hätte. Grund dafür sei gewesen, dass einer ihrer Bekannten zuvor gedroht hatte, diese an die Presse zu verkaufen. Jetzt liegen wohl neue Nachrichten von dem Maroon 5-Frontmann an die Influencerin vor. In diesen schrieb Adam Sumner unter anderem, er müsse sich einen runterholen.

Radar Online erhielt undatierte Nachrichten, in denen die 23-Jährige dem Familienvater schrieb, sie reise nach Mexiko. Auf diese habe der "Sugar"-Interpret geantwortet: "Schön. Ich muss mir einen runterholen. Dann ist mein Kopf wieder frei. Ich denke oft daran, wie du mich an diesen Ort gebracht hast, wo ich dich nur angestarrt, gesabbert und einfach alles gemacht habe, was du gesagt hast." Daraufhin habe er dem Instagram-Model geschrieben, sie solle diese Nachricht sofort löschen.

Adam bestreitet bisher jegliche Anschuldigungen, seine Frau körperlich betrogen zu haben. Via Textnachrichten mit anderen Frauen geflirtet zu haben, gab er jedoch zu. Dafür übernehme er auch die volle Verantwortung, hatte er in seiner Instagram-Story verkündet. "Wir werden das durchstehen und wir werden das zusammen durchstehen", schrieb er. Er und seine Frau Behati Prinsloo (34) sollen Insidern zufolge nach wie vor unter einem Dach leben.

Getty Images Adam Levine im Juni 2008

Instagram / sumnerstroh Sumner Stroh im August 2022

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine, November 2021

