Auf der Bühne: Iggy Azalea verletzt sich während Konzert

Iggy Azalea (32) wird sich an diesen Auftritt erinnern! Die Rapperin trat 2013 mit Robin Thicke (45) bei den "MTV Europe Music Awards" auf– im darauffolgenden Jahr veröffentlichte sie die Single "Fancy". Mit dem Song gelang der gebürtigen Australierin ihr internationaler Durchbruch, das Lied zählt bis heute zu ihren größten Hits. Die Blondine ist außerdem bekannt dafür, den Zuschauern bei ihren Shows mächtig einzuheizen. Doch jetzt verletzte sich Iggy bei einem Konzert.

Daily Mail berichtete, dass sich die 32-Jährige während ihrer USA-Tour beim Tanzen auf der Bühne einen Bandscheibenvorfall zugezogen habe. Ein Fan machte sich Sorgen und erkundigte sich via Twitter über den Gesundheitszustand der "Team"-Interpretin. "Mir geht es gut! Ich bin auf dem Weg zu einer MRT-Untersuchung meines Rückens und Nackens – ich bin froh darüber!", antwortete Iggy. Die Mutter eines Zweijährigen fügte außerdem hinzu: "Es sollte alles in Ordnung sein, sie denken, dass ich einen Bandscheibenvorfall in meinem Rücken habe."

Die Fans der Beauty dürften sich über neue Musik und ihre Konzerte freuen – immerhin verkündete Iggy erst im vergangenen Jahr, sich eine Auszeit zu nehmen. "Nachdem ich mein Album 'End Of An Era' nächsten Monat veröffentlicht habe, werde ich mir ein paar Jahre Zeit nehmen, um mich auf andere kreative Projekte und Dinge zu konzentrieren, für die ich brenne", schrieb sie einem Statement via Twitter.

Getty Images Iggy Azalea bei einer Veranstaltung in New York

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea, australische Rapperin

Getty Images Iggy Azalea bei dem Wnba All-Star Game in Las Vegas

