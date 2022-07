Wow-Auftritt: Iggy Azalea heizt ihren Fans auf der Bühne ein

Dafür hat sich Iggy Azalea (32) richtig in Schale geschmissen! Die gebürtige Australierin wurde von dem Rapper T.I. (41) entdeckt, mit dessen Unterstützung sie den Song "Change your Life" 2013 herausbrachte. Im darauffolgenden Jahr gelang ihr mit dem Studioalbum "The New Classic" dann der große Durchbruch. Seitdem steht die Rapperin auf der Bühne und bringt das Publikum zum Beben, wie auch nun wieder: Iggy legte bei Pitbulls (41) Sommertour eine spektakuläre Show hin – und das in einem ziemlich hotten Outfit!

Seit vergangenem Donnerstag tourt die Blondine mit dem Rapper quer durch die USA. Schon ihre erste Show von insgesamt 52 brachte die Fans zum Ausrasten – doch könnte das vielleicht auch an Iggys Outfit liegen? Die 32-Jährige trug ein hautenges graues Top, auf dem Brüste und Bauch abgebildet waren. Zusammen mit einer gleichfarbigen Leggings, die ihre Körperkonturen nachzeichnet, hätte man auf den ersten Blick meinen können, dass die "Fancy"-Interpretin nackt auf der Bühne stehe. In dieser figurbetonten Bekleidung, bei der ihre Kurven gut zur Geltung kamen, legte die Australierin eine sexy Performance hin.

Doch das ist nicht das erste Mal, dass sich Iggy in so einer gewagten Garderobe zeigt. Anlässlich ihres 32. Geburtstags Anfang Juni postete sie auf Instagram ein Bild, das einen ähnlichen Nippel-Print-Look präsentiert: Auf einem hautengen roten Kleid sind Brustwarzen und Bauchnabel deutlich abgebildet.

Anzeige

Getty Images Iggy Azalea im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Iggy Azalea, Rapperin

Anzeige

Instagram / thenewclassic Rapperin Iggy Azalea

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de