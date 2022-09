Bald: "Bauer sucht Frau"-Denise verrät den Geburtstermin!

Wann kann Denise Munding ihr zweites Kind auf der Welt willkommen heißen? Die Pferdewirtin hat aus einer früheren Beziehung bereits einen Sohn. Nun erwartet sie gemeinsam mit ihrem einstigen Bauer sucht Frau-Bewerber Nils Dwortzak eine Tochter. Bis zur Geburt ist es auch nicht mehr allzu lange hin: Denise ist bereits im dritten Trimester. Nun verriet sie auch den genauen errechneten Geburtstermin.

In ihrer Instagram-Story erzählte die Nordrhein-Westfälin: "Mein Geburtstermin hat sich noch mal nach hinten verschoben nach dem Frauenarzttermin gestern und zwar auf den 1. Dezember. Vorher war es der 25. November." Demnach habe sich auch ihre Schwangerschaftswoche verschoben. Eigentlich sei sie bereits in der 32. gewesen. "In dem Fall bin ich jetzt erst wieder 30+", erklärte die Hundebesitzerin.

Das dürfte Denise nicht allzu sehr freuen – immerhin betonte sie schon vor mehreren Wochen, dass sie sich das Ende der Schwangerschaft dringlichst herbeisehnt. "Ich fühle mich einfach nicht wohl in der Schwangerschaft. Ich bräuchte nicht so einen dicken Bauch und ich hätte gerne das Ergebnis schon hier", erklärte die Zweifach-Mama in spe.

Denise Munding und Nils Dwortzak, "Bauer sucht Frau"-Stars

"Bauer sucht Frau"-Denise, 2022

Denise Munding, Juli 2022

