Robert Irwin: Krokodilfütterung erinnert ihn an seinen Vater

Tierische Verbindung! Robert Irwin (18) tritt in die Fußstapfen seines Vaters Steve Irwin (✝44). Als dieser 2006 bei einem Unfall mit einem Stachelrochen starb, war sein Sohn gerade mal zwei Jahre alt. Zusammen mit seiner Mutter Terri (58) und seiner Schwester Bindi (24) lässt er in ihrem Zoo in Queensland das Vermächtnis seines Papas weiterleben. In einem Interview verriet der 18-Jährige jetzt, dass er sich seinem Vater besonders bei der Fütterung ihrer Krokodile nahe fühle!

Im Australia Zoo der Irwins werden Traditionen eingehalten. Dazu gehört auch die Live-Fütterung der Krokodile. Damit begeisterte Steve sein Publikum schon Anfang der 2000er. Dafür ist nun seit einiger Zeit sein Sohn Robert zuständig. In einem Interview mit DailyMail verriet er jetzt, wie sehr er die Arbeit mit den Reptilien liebe und wie wichtig ihm diese Aufgabe sei. "Ich fühle mich Papa am nächsten, wenn ich die Krokodile füttere. Man kann seine Anwesenheit spüren, wenn ich mit denselben Krokodilen arbeitet, die er einst gefüttert hat", ließ er wissen.

Robert wurde zum ersten Mal 2004 von seinem Vater an die Krokodilfütterung herangeführt. Damals war er gerade wenige Monate alt. Steve hielt seinen kleinen Sohn bei der Fütterung auf dem Arm und begeisterte damals sein Publikum nur teilweise. Bei manchen sorgte die Fütterung für Empörung. Roberts Vater musste sich damals für diesen Vorfall sogar öffentlich entschuldigen.

Instagram / bindisueirwin Robert Irwin mit seiner Mutter Terri und Schwester Bindi

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin und Steve Irwin

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin mit seinem Vater Steve Irwin

