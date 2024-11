Prinz William und Robert Irwin tun sich für Charity zusammen

Prinz William (42) und Robert Irwin (20), Sohn des verstorbenen "Crocodile Hunter" Steve Irwin (✝44), haben sich in Kapstadt zusammengeschlossen, um das Earthshot-Prize-Event zu unterstützen. Wie People berichtet, unternahmen sie einen morgendlichen Spaziergang unterhalb des ikonischen Tafelbergs durch Signal Hill, um auf die Notwendigkeit des Schutzes der Biodiversität aufmerksam zu machen. Begleitet wurden sie von Rangern, Naturschützern und dem Bürgermeister von Kapstadt, Geordin Hill-Lewis. Das Ziel der Charity-Organisation ist es, das Bewusstsein für den Erhalt der Flora und Fauna der Region zu schärfen. Am 6. November wird der Earth Shot Prize von dem Royal an die Personen und Organisationen verliehen, die sich besonders für den Erhalt des Planeten einsetzen.

Am Ende ihres Weges trafen der Thronfolger und der Australier auf Kinder der Mayine Afrika E Foundation aus Nyanga. Deren Gründerin erklärte gegenüber dem Magazin: "[Prinz William] war so locker! Er ist ein cooler Typ. Die Kinder mussten gar nicht aufgeregt sein, ich auch nicht. Das lag daran, dass ich sah, wie er mit den Leuten interagiert." Außerdem traf der 42-Jährige den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa, um die diplomatischen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Südafrika zu stärken und gemeinsame Umweltschutzprojekte zu besprechen.

Robert und William verbindet eine tiefe Leidenschaft für den Umweltschutz. Robert, inspiriert von seinem Vater Steve, engagiert sich zusammen mit seiner Schwester Bindi und seiner Familie leidenschaftlich für den Tierschutz und arbeitet daran, gefährdete Arten im Australia Zoo zu schützen. William setzt mit dem Earthshot Prize die Umweltarbeit seines Vaters, König Charles (75), fort und fördert weltweit Lösungen zum Schutz des Planeten. Bürgermeister Geordin Hill-Lewis zeigte sich laut People beeindruckt von William: "Er ist wirklich interessiert und engagiert. Es kommt von Herzen, und ich war sehr beeindruckt."

Getty Images Robert Irwin und Prinz William in Kapstadt im November 2024

Getty Images Prinz William und Robert Irwin in Kapstadt im November 2024

