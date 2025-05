Nach Steve Irwins Tod: Witwe Terri möchte nicht mehr daten

Terri Irwin (60) hat nach langer Zurückhaltung erneut über ihr Liebesleben gesprochen und klargestellt, dass sie seit dem Tod ihres Ehemanns Steve Irwin (✝44) im Jahr 2006 allein ist und das vollkommen in Ordnung findet. Im Interview mit Stellar erklärte die Naturschützerin, dass sie keine Ambitionen hat, einen neuen Partner zu finden. "Ich bin sicher, dass es viele wunderbare Menschen auf der Welt gibt, aber ich habe mein Glück gefunden, und ich habe immer noch viel Liebe in meinem Leben", erklärte Terri. Ihre beiden Kinder Bindi Irwin (26) und Robert Irwin (21) stehen ihr weiterhin sehr nahe. Terri betonte, dass sie zwar ihren verstorbenen Mann schmerzlich vermisst, sich aber nicht einsam fühlt. "Ich bin nicht traurig darüber, allein zu sein und keine Beziehung zu haben", stellte sie klar.

Immer wieder gab es in den letzten Jahren Gerüchte rund um angebliche Romanzen, insbesondere eine mutmaßliche Liebesbeziehung mit Schauspieler Russell Crowe (61). In einem Radiointerview bei KIIS FM während einer Presseaktion ihres Sohnes Robert griff Terri die Spekulationen mit Humor auf. "Haben wir überhaupt mal etwas miteinander gehabt? Ich kann mich gar nicht erinnern", witzelte sie. Auch Sohn Robert bestätigte, dass seine Mutter schon mit allerlei berühmten Männern in Verbindung gebracht wurde: "Es war König Charles, Russell – einfach jeder." Terri stellte erneut klar, dass sie nicht auf der Suche ist und keine Pläne hat, zu daten. Besonders deutlich wurde sie, als sie erklärte, dass für sie kein Mann an Steve heranreichen könne – und sie ihre Abende ohnehin lieber ruhig mit einer Pizza verbringt.

Terri war 14 Jahre mit Steve Irwin verheiratet, gemeinsam haben sie zwei Kinder, Tochter Bindi und Sohn Robert. Steve, der durch seine Sendung als "The Crocodile Hunter" bekannt wurde, kam 2006 ums Leben, nachdem er beim Tauchen von einem Stachelrochen ins Herz gestochen worden war. Nach diesem Verlust konzentrierte sich Terri voll und ganz auf ihre Familie und ihr gemeinsames Projekt – den Australia Zoo. Am vergangenen Vatertag erinnerte Terri zudem mit süßen Instagram-Fotos an ihren verstorbenen Mann. "Steve hat Robert und Bindi so sehr geliebt. Er war der beste Vater", schwärmte sie und ergänzte: "Ich weiß, dass er stolz darauf wäre, wie sie seine Botschaft und Mission zur Erhaltung der Natur weiterführen."

Getty Images Terri, Bindi und Robert Irwin, 2024

Getty Images Terri Irwin im Mai 2024

