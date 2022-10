Nach Burn-out-Diagnose: Wie geht's Matthias Reim inzwischen?

Wie geht es Matthias Reim (64) jetzt? Anfang September dieses Jahres cancelte der Schlagersänger alle seine geplanten Konzerte. Neben seiner Stimmbandentzündung hätten sich weitere ernstere Probleme ergeben, die eine längerfristige Behandlung erfordern, hieß es in einer Erklärung. Wenig später kam raus, dass der Musiker an einem Burn-out leidet. Sein Sohn Julian Reim gibt jetzt ein Gesundheitsupdate zu seinem berühmten Vater.

Julian hat gute Neuigkeiten für alle Fans des beliebten Schlagersängers: "Es geht ihm den Umständen entsprechend gut", erzählte er in einem Interview mit dem MDR-Format "Meine Schlagerwelt". Julian hoffe nun, dass "wir in naher Zukunft gemeinsam auf der Bühne stehen können, in welcher Form und Art und Weise, wissen wir gerade noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall stattfinden".

Auch der "Ich hab dich lieb"-Interpret sprach bereits ehrlich über eine Krankheit, die ihn begleitet: Julian leidet unter einer Angststörung. "Ich konnte nachts nicht schlafen und tagsüber war ich todmüde, weil ich die ganze Zeit dieses Herzrasen hatte. Diese Angst tat wirklich körperlich weh. Ich konnte nicht mehr essen, wurde dadurch immer schwächer", verriet er damals.

Anzeige

Getty Images Matthias Reim, Schlagersänger

Anzeige

Instagram / reim.matthias Julian und Matthias Reim, Schlagersänger

Anzeige

Instagram / julianreim_official Julian Reim, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de