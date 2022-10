Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham rocken Paris Fashion Week

Was für ein cooler Auftritt von Nicola (27) und Brooklyn Peltz-Beckham (23)! Schon bei der New York Fashion Week Mitte September sorgte das prominente Pärchen für Schlagzeilen: Der Sohn von David (47) und Victoria Beckham (48) lief gemeinsam mit seiner Model-Gattin über den Laufsteg! Nun machten sie zusammen auch die Paris Fashion Week unsicher: In der französischen Hauptstadt begeisterten Nicola und Brooklyn jetzt im stylishen Partner-Look.

Am Sonntag besuchten sie die Givenchy Show im Rahmen der Paris Fashion Week. Die Laufstegschönheit und der Fotograf erschienen in Outfits der Designer-Marke – genauer gesagt in fast identischen Outfits! Brooklyn und Nicola trugen schwarze Zweiteiler mit einer Jacke in Wickeloptik und darunter ein weißes Hemd beziehungsweise eine Bluse. Das Oberteil der 27-Jährigen war dabei mit der Aussparung über dem Dekolleté noch etwas ausgefallener geraten. Dazu kombinierte sie eine Statement-Kette, Plateau-Boots und eine flauschige Handtasche. Ihr Mann wiederum setzte auf schlichte Anzugschuhe und eine Sonnenbrille.

Am selben Tag war das Ehepaar Peltz-Beckham zudem zu Gast bei der Show von Valentino. Auch für diesen Anlass haben sie ihre Looks offenbar aufeinander abgestimmt! Nicola und Brooklyn trugen untenrum Jeans und obenrum Beige. Während sie sich für eine durchsichtige Bluse mit Ballonärmeln und Blütenapplikationen entschieden hatte, wählte er einen karierten Mantel und dazu ein schlichtes weißes T-Shirt.

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham auf der Paris Fashion Week

