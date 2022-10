Deshalb zeigt Stephanie Stumph ihre Familie nicht öffentlich

Bei diesem Thema macht Stephanie Stumph (38) keine Ausnahmen. Im Juni wurde die Schauspielerin zum ersten Mal Mutter und begrüßte einen Sohn auf der Welt. Mehr ist über das Privatleben der "Der Alte"-Darstellerin jedoch kaum bekannt. Sowohl ihr Kind als auch ihren Partner hält sie aus der Öffentlichkeit heraus. Noch nicht einmal deren Namen verriet sie bisher. Im Promiflash-Interview erklärte Stephanie nun auch, weshalb sie Details zu ihrer Familie für sich behält.

Im Gespräch mit Promiflash am kinderTag in Berlin machte die 38-Jährige deutlich, warum sie ihre Familie nicht zeigen will. "Das ist mir so heilig. Meine Beziehung ist mir heilig und mein Kind erst recht", betonte Stephanie und erklärte weiter: "Ich finde nicht, dass Kinder in die Öffentlichkeit gehören, in diesem Alter schon mal gar nicht. Das möchte ich nicht, auch aus Sicherheitsgründen ist mir das wichtig, dass man das so ein bisschen für sich behält." Außerdem wolle Stephanie nicht, dass jeder einen Kommentar zu ihrer Familie abgibt.

Über das Kennenlernen mit dem Vater ihres Kindes verriet Stephanie aber doch etwas. Bei einem Dreh hatte sie sich den Ringfinger gebrochen und musste ins Krankenhaus. "[Ich] habe dabei einen Mann kennengelernt, von dem ich schon in der Notaufnahme wusste: Der ist es", erzählte sie gegenüber Bunte über ihren Liebsten, der als Arzt in München arbeitet.

Stephanie Stumph, Schauspielerin

Stephanie Stumph im Juli 2021

Stephanie Stumph bei der Berlin Fashion Week im Januar 2020

