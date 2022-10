Nach "Höhle der Löwen"-Deal: Nui-Gründerin ist begeistert

Schon seit 2014 ist Judith Williams (51) als Löwin in der Sendung Die Höhle der Löwen zu sehen. Vor zwei Jahren versuchte die junge Unternehmerin Swantje van Uehm ihr Glück in der Sendung. Sie stellte ihre Firma Nui Cosmetics vor und begeisterte die Löwin sofort. In einem Interview mit Promiflash verriet Swantje jetzt, wie die Zusammenarbeit mit ihrer Investorin Judith wirklich funktioniert!

Mit ihrer Kosmetikfirma Nui Cosmetics begeisterte die Gründerin Swantje nicht nur die Beauty-Welt – auch Löwin Judith ist seit 2020 von ihrer Naturkosmetik stark beeindruckt und investierte in die Firma. Auch hinter den Kameras verlief die Zusammenarbeit der beiden Frauen ohne Probleme. "Judith ist eine große Unterstützung und jede Sekunde mit ihr war bereichernd und ist auch heute noch ein Gewinn", schwärmte Swantje gegenüber Promiflash. "Die Zusammenarbeit läuft sehr entspannt und ich kann mit Nui Cosmetics genau das umsetzen, was unserer Vision entspricht", verriet sie weiter.

Stolz sprach die Nui-Gründerin von ihrem Firmenwachstum und ihrer Zusammenarbeit mit Judith dank der Sendung: "Vor der Teilnahme an der Show 'Die Höhle der Löwen' war Nui Cosmetics schon sehr erfolgreich, doch die gemeinsame Arbeit mit Judith hat sich definitiv positiv auf unseren Erfolg ausgewirkt!"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Swantje van Uehm bei "Die Höhle der Löwen"

Getty Images Judith Williams, TV-Star

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Swantje van Uehm, "Die Höhle der Löwen"-Gründerin

