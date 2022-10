Sarah Engels gibt ehrlich zu: Sie hat manchmal Selbstzweifel

Es gibt Momente, in denen sich selbst Sarah Engels (29) unsicher fühlt! Seit der Teilnahme der Sängerin an dem TV-Format DSDS ging es für sie im Musikbusiness steil bergauf. Nachdem ihre Ehe mit Pietro Lombardi (30) im Jahr 2016 scheiterte, lernte sie Julian Engels (29) kennen und lieben. Die beiden heirateten im vergangenen Jahr und sind Eltern einer kleinen Tochter geworden. Es scheint für sie also gut zu laufen. Gegenüber Promiflash verriet Sarah aber jetzt, dass sie dennoch manchmal kein Selbstbewusstsein habe!

"Ich glaube, wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich gar nicht so selbstbewusst bin, wie ich wirke", gestand Sarah. Sie habe sich aber die letzten Jahre gemacht und sei schon ein Stückchen bewusster geworden, verriet sie gegenüber Promiflash. "Selbstbewusstsein" bedeute für sie jedoch etwas ganz anderes: "Selbstbewusstsein ist dann doch noch mal eine Stufe höher. Das ist schon so, dass ich manchmal an mir selbst zweifle und mich zu dick fühle oder meine Punkte habe, wo ich sage, das gefällt mir an mir nicht", gestand die Zweifach-Mama ihr Problem.

Das Selbstbewusstsein der Schauspielerin hänge insbesondere von ihrem Umfeld ab: "Aber bei dem Shooting zum Beispiel, wenn man die richtigen Menschen an der Seite hat, die einen hübsch machen, dann fühlt man sich natürlich auch mal gut", erklärte die Kölnerin dankbar.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im Juli 2021

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels, 2021

