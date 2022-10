Schwangere Chrissy Teigen lässig mit ihrer Familie unterwegs

Herrlich normales Update von Chrissy Teigen (36)! Nachdem sie gezwungen war, ihr Baby in der vergangenen Schwangerschaft abzutreiben, erwartet die Frau von John Legend (43) wieder Nachwuchs – und könnte nicht glücklicher darüber sein. Bis ihre Kids Luna (6) und Miles (4) noch ein Geschwisterchen bekommen, dauert es wohl auch nicht mehr lange: Die Mama kann sich bereits über einen kugelrunden Bauch freuen. Den präsentierte Chrissy zuletzt mit Vorliebe in den schönsten Roben. Jetzt wurde die Schwangere mal ganz leger gesichtet...

Neue Paparazzi-Bilder zeigen die 36-Jährige am Wochenende in Los Angeles. Laut Daily Mail war die US-Amerikanerin mit Töchterchen Luna, Sohnemann Miles und Gatte John im Schlepptau unterwegs ins Kino – Chrissys Mutter Vilailuck und die Nanny der Rasselbande waren auch dabei. Für ihren Familientag wählte die Beauty ein ungewohnt lässiges Outfit aus Leggings, Sport-BH, Jeans-Hemd und Sneakern. Ihre Haare trug sie zu einem Dutt gedreht unter einer Kappe. Außerdem schien die Hollywood-Bekanntheit ungeschminkt zu sein. Mit ihrer deutlich sichtbaren Babykugel sah sie insgesamt einfach wie eine sehr entspannte Mama aus.

John und Chrissy freuen sich bereits riesig auf Baby Nummer drei – und auch Nummer vier ist offenbar nicht ausgeschlossen! So verriet der "All of Me"-Interpret gerade erst im Podcast "Check In": "Wir sind jetzt bereit, ein weiteres Kind auf der Welt zu begrüßen. Ich könnte mir auch ein viertes vorstellen."

Instagram / chrissyteigen John Legend, Chrissy Teigen und ihre Kinder Luna und Miles im September 2022

Instagram / chrissy teigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Miles und Luna

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im September 2022

