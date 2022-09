Elegante Baldmama! Chrissy Teigen posiert mit ihrem John

So stilvoll kann eine Schwangerschaft aussehen! Chrissy Teigen (36) erwartet derzeit mit ihrem Mann John Legend (43) ihr drittes Kind. Zuvor musste das Model einen schweren Schicksalsschlag verarbeiten: Im Jahr 2020 musste sie ihr Baby, das nicht überlebensfähig war, abtreiben, um ihr eigenes Leben zu retten. Dieses Mal ist mit dem Ungeborenen aber alles bestens. Chrissy spürt sogar schon erste Tritte. Mit ihrem Gatten genoss sie nun eine Datenight und stylte dabei ganz elegant ihren Babybauch!

Via Instagram teilte die 36-Jährige einen süßen Schnappschuss mit ihrem Partner. Seite an Seite präsentierten sich die beiden mit schicken Looks. Während John in einem klassischen Anzug mit Fliege posiert, trägt Chrissy eine bodenlange pinkfarbene Robe und XXL-Ohrringe. Doch offenbar fühlte sich die Moderatorin nicht halb so gut wie sie aussah. "Meine Speiseröhre fühlt sich an, als würde sich heiße Lava zusammenbrauen", schrieb Chrissy und erklärte, dass das mit ihren Schwangerschaftsgelüsten zu tun habe.

Doch worauf hat Chrissy in diesen Monaten überhaupt Appetit? Erst vor wenigen Tagen teilte die werdende Dreifach-Mama ein authentisches Foto: Darauf war sie mit Keksen und Sprühkäse in ihrem Bett zu sehen. "Inzwischen ist es fast lustig", kommentierte die Kochbuchautorin ihr eigenes Essverhalten.

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen bei der Vanity-Fair-Party

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei den Emmy Awards 2022

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit Keksen und Sprühkäse im Bett

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de