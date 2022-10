Dreier? "Are You The One"-Ricarda & Gina provozieren Maurice

Wird Maurice Dziwak bei diesem Anblick schwach? Der Beau sucht zurzeit bei Are You The One? – Reality Stars in Love nach seinem Perfect Match – bislang allerdings ohne Erfolg. Aufsehen erregt der Hitzkopf eher mit Wutausbrüchen und markigen Sprüchen, nicht selten in Richtung von Ricarda Raatz. Die startete jetzt mit Gina Alicia eine heiße Dusch-Session – konnte Maurice seinen hohen Prinzipien da treu bleiben?

"Was stehst du da, komm doch rein?", rief Gina ihm aus der Dusche entgegen. Aber das tat Mo mit einem schelmischen Grinsen ab und erkundigte sich nach der Dreier-Erfahrung der beiden. Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin ließ allerdings nicht locker: "Der Boom-Boom-Room ist frei, also Ricarda und ich würden mit dir hochgehen." Maurice schien nicht abgeneigt und tatsächlich machten sich die drei auf in Richtung Liebeshöhle.

Noch vor den heiligen Hallen der Show folgte dann die Enttäuschung für Gina: Denn obwohl Maurice mit Ricarda rumknutschte und dem Abenteuer mit den beiden Beautys freudig entgegenzublicken schien, blieb der Boob-Boom-Room ungenutzt. "Ich bin raus, Mann! Ich muss mich dem doch nicht aufzwängen", winkte Gina von den Prinzipien des Machos sichtlich enttäuscht ab.

