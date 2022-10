Laufsteg-Debüt: Kardashian-Jenners unterstützen Kanye West!

Liebevolle Unterstützung für Kanye West (45)! Der Musiker war seit 2014 mit Kim Kardashian (41) verheiratet gewesen. Anfang 2021 reichte die Unternehmerin jedoch die Scheidung ein – und es entbrannte ein waschechter Rosenkrieg, inklusive öffentlicher Anfeindungen. Trotz aller Streitigkeiten mit der Kurven-Queen kann sich der Rapper dennoch auf seine angeheiratete Familie verlassen: Kims Schwestern standen Kanye jetzt in einem aufregenden Moment bei!

Im Zuge der Paris Fashion Week durfte der vierfache Vater am Sonntag sein Debüt auf dem Laufsteg feiern: Für die Luxusmarke Balenciaga lief der "Donda"-Interpret mit Baseball-Cap und einer XL-Jacke über den matschigen Runway. In der ersten Reihe jubelten ihm dabei seine Noch-Schwägerinnen zu: Wie Page Six berichtet, unterstützten Kylie Jenner (25) und Khloé Kardashian (38) Kanye aus dem Publikum. Auch seine älteste Tochter North (9) war mit von der Partie.

Der US-Amerikaner dürfte sich über den Support der Kardashian-Jenners gefreut haben – nicht zuletzt, weil Kanye noch immer auf ein Liebes-Comeback mit Kim hoffen soll! Ein Insider erklärte erst kürzlich, der 45-Jährige wolle seine Ex zurückerobern: "Er wird immer Liebe in seinem Herzen für Kim haben!"

Getty Images Kylie Jenner und Khloé Kardashian in Paris, Oktober 2022

Getty Images Khloé Kardashian in Paris, Oktober 2022

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, November 2019

