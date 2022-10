Nach Ehe-Aus: So lernte Paola Maria ihren Neuen kennen!

Paola Maria (28) plaudert einige Details über ihren neuen Partner aus! Die YouTuberin und ihr Ex Sascha Koslowski (35) sorgten Anfang des Jahres für eine traurige Überraschung: Nach neun gemeinsamen Jahren haben sie sich getrennt. Vor einigen Monaten wurden dann aber Gerüchte laut, dass es wieder einen neuen Mann in dem Leben der Influencerin gibt – das bestätigte sie im September selbst. Aber wie lernte Paola ihren Schatz kennen?

"Eigentlich hatte ich die Schnauze voll von Männern!", erzählt Paola im Bild-Interview. Aber dann habe ein Freund sie mit dem Unternehmer Alexander Thoss bekannt gemacht. "Am Anfang hatten Alex und ich ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Er hat mir sehr viel Kraft gegeben und war eine große Stütze für mich. Irgendwann ist es dann einfach passiert", erinnert sich die Brünette. Eigentlich wollten die zweifache Mutter und Alex ihr Liebesglück erst mal für sich genießen – aber Paolas Ex Sascha hatte die neue Beziehung via Instagram öffentlich gemacht. "Nach so einer langen Beziehung, aus der ich kam, muss man eigentlich erst in Ruhe herausfinden, ob es passt. Das wurde uns dadurch weggenommen", meint sie.

Aber wie hatte Sascha der Öffentlichkeit überhaupt gesteckt, dass seine Verflossene wieder vergeben ist? Er hatte damals ein TikTok-Video auf Instagram gerepostet und dazu geschrieben: "Wünsche euch viel Glück. Hoffentlich ist er stark genug für länger als neun Jahre."

Instagram / paola Alex Thoss und Paola Maria

Instagram / paola Paola Maria, Influencerin

Getty Images Sascha Koslowski und Paola Maria im Sommer 2018

