Bestätigt: Paola Maria ist nach Ehe-Aus wieder vergeben!

Endlich macht Paola Maria (28) ihr neues Liebesglück offiziell! Im Februar gab die YouTuberin nach viereinhalb Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern die Trennung von ihrem Mann Sascha Koslowski (35) bekannt. Doch nach dem Liebes-Aus schien die Influencerin nicht lange Trübsal zu blasen: Immer wieder war sie mit dem Unternehmer Alexander Thoss unterwegs. Mit einem süßen Pärchen-Pic bestätigte Paola jetzt: Sie ist tatsächlich wieder vergeben!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 28-Jährige nun ein Spiegelselfie, auf dem sie mit ihrem neuen Freund im Partnerlook zu sehen ist. Die Turteltauben tragen beide ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift "Nichtstun-Klub". Paola schmiegt sich dabei an ihren neuen Partner, während er ihr einen Kuss auf den Hinterkopf drückt. An den Tattoos an seinen Armen ist deutlich zu erkennen, dass es sich dabei tatsächlich um Alexander handelt. Das Bild betitelte die zweifache Mutter lediglich mit den Worten: "Guten Morgen."

Erst im Juli hatte Paola preisgegeben, dass sie sich nach ihrem Ehe-Aus eine neue Beziehung wünscht. In einer Fragerunde wollte ein Fan von ihr wissen, wie sie sich als Single fühle. "Fürchterlich, ist überhaupt nicht meins", gab die Web-Bekanntheit daraufhin ehrlich zu.

Instagram / alexanderkoslowski Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihren Kindern Alessandro und Leonardo

Instagram / thossalex Alexander Thoss, Unternehmer

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

