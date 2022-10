Neue Pics: Stacey Solomons Baby Rose hat ersten Geburtstag

Die britische Sängerin Stacey Solomon (33) durfte im Oktober 2021 ihr viertes Kind auf der Welt willkommen heißen: Nach ihren drei Söhnen Leighton, Zachary und Rex durfte sich die Musikerin über die kleine Tochter namens Rose freuen. Seither gewährt die einstige X Factor-Teilnehmerin und ihr Mann Joe Swash ihren Fans immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag. Jetzt feierte die kleine Rose bereits ihren ersten Geburtstag!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Stacey jetzt ein süßes Video in Schwarz-Weiß, in dem sie bisher unveröffentlichte Fotos und Clips ihres kleinen Babys aus dem vergangenen Jahr zeigt. "Alles Gute zu deinem ersten Geburtstag, unser kleiner Engel", gratulierte Stacey und schwärmte zudem: "Die wunderbarste Rose auf der ganzen Welt."

Am 4. Oktober gibt es im Hause Solomon-Swash aber gleich zwei Gründe zum Feiern – die kleine Rose und ihre Mutter Stacey haben nämlich am selben Tag Geburtstag! "Keiner konnte ahnen, dass, als dein Papa und deine Brüder mir an diesem Morgen vor einem Jahr ein Geburtstagsständchen gesungen haben, meine Wehen einsetzten und du schon bereit warst, mitzufeiern", rief sich die stolze Familienmutter den Tag der Geburt in Erinnerung.

Joe Swash und Stacey Solomon im Mai 2022

Stacey Solomons Tochter Rose

Stacey Solomon und ihre Tochter Rose im April 2022

