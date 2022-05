Stacey Solomon (32) platzt fast vor lauter Glücksgefühle. Vergangenes Jahr im Oktober verkündete die ehemalige X Factor-Teilnehmerin, dass ihr viertes Kind zur Welt gekommen sei. Zu ihren drei Söhnen gesellte sich nun zum ersten Mal eine kleine Tochter. Wie glücklich sie die kleine Maus macht, zeigt die Sängerin auch immer wieder im Netz. Nun hatte die Beauty große Neuigkeiten für ihre Fans: Stacey verriet, dass Rose ihre ersten Worte von sich gegeben habe.

Auf ihrem Instagram-Account wandte sich die Netzpersönlichkeit nun an ihre Community und konnte ihre Euphorie kaum im Zaum halten. "Rose hat ihr erstes Wort gesagt und es war 'Mama'", schwärmte die gebürtige Britin. Der besondere Moment sei zudem passiert, nachdem die 32-Jährige gerade von der Arbeit wieder nach Hause gekommen sei. Für die Mama sei es "das beste Gefühl der Welt" gewesen, ihre Tochter als erstes "Mama" sagen zu hören. Außerdem postete der "Loose Women"-Star ein kurzes Video, wie ihr Nachwuchs freudig vor sich hin brabbelte.

Anschließend erzählte Stacey zudem, dass ihre Söhne immer zuerst "Papa" von sich gegeben hätten – egal wie oft die rothaarige Schönheit auch versuchte, ihren Kindern im Geheimen "Mama" ins Ohr zu flüstern, in der Hoffnung, sie würden es zuerst lernen. "Ich hoffe, das bringt euch genauso zum Lächeln wie mich heute Abend. Gut gemacht, Rosey Posey! Mama liebt dich so sehr", schloss die "You Are Not Alone"-Interpretin ihren Post.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und ihre Tochter Rose

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, Sängerin

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und ihre Familie im März 2022

