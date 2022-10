Schwangere Heidi Montag gratuliert ihrem Sohn zum Geburtstag

Heidi Montags (36) Sohn feiert seinen letzten Geburtstag als Einzelkind! Mit ihrem Ehemann Spencer Pratt (39) erwartet die The Hills-Darstellerin derzeit ihr zweites Baby – wieder einen Jungen. Damit wird ihr Erstgeborener Gunner (5) schon bald großer Bruder sein. Ein Geschwisterchen für ihn haben sich die beiden schon lange gewünscht. Doch noch schenken sie ihre Zeit voll und ganz dem Kleinen. Zu seinem fünften Geburtstag widmete Heidi ihm nun einen süßen Post!

Via Instagram teilte die 36-Jährige einen Clip, in dem einige Szenen aus dem bisherigen Leben ihres Sprosses zu sehen sind. "Herzlichen Glückwunsch zum fünften Geburtstag, mein Engel. Du raubst mir meinen Atem. Ich danke Gott auf meinen Knien für dich, jeden Tag", schrieb Heidi zu dem Post und schwärmte davon, Gunners Mama sein zu dürfen: "Du bist so liebevoll, süß, witzig, lustig, nachdenklich, stark, klug, ich könnte ewig so weitermachen." Seine Geburt sei der beste Tag ihres Lebens gewesen.

Schon bald wird Heidi dieses Wunder ein zweites Mal erleben. Sie selbst kann es kaum erwarten – und sie ist sich sicher, dass sich auch Gunner gut in seine neue Rolle als großer Bruder einfinden wird. "Er liebt Babys. Er hat sich schon lange ein Geschwisterchen gewünscht. Diese neue Beziehung, die sich zwischen den beiden und uns entwickeln wird, wird einfach toll", hatte der TV-Star schon im August gegenüber People versichert.

