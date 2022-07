Zweites Kind: Heidi Montag verrät das Geschlecht ihres Babys

Heidi Montag (35) wartet voller Vorfreude auf ihr zweites Kind. Anfang Juni verkündete die The Hills-Darstellerin, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Spencer Pratt (38) ein weiteres Baby erwartet: Ihr vierjähriger Sohn Gunner darf sich also auf ein Geschwisterchen freuen. Bislang verriet das Paar jedoch noch nicht, ob es ein Bruder oder eine Schwester wird – jetzt verkündete Heidi aber freudig das Babygeschlecht!

Gegenüber Us Weekly ließ die 35-Jährige die Bombe platzen: "Ich bekomme einen Jungen!" Offenbar wollte Heidi auch unbedingt wissen, auf was sie sich freuen darf. "Ich habe den frühesten Test gemacht, um es herauszufinden, und ich hatte das Gefühl, dass mein Arzt die Antwort wusste, also habe ich angerufen. [...] Ich konnte nicht auf Spencer warten und sagte: 'Okay, ich bin bereit!' Und die sagten: 'Es ist ein Junge!' Und ehrlich gesagt, war ich ziemlich geschockt", führte Heidi weiter aus.

Ganz überrascht war die Schauspielerin davon aber nicht – denn sie hatte schon so ein Gefühl, dass es ein Junge werden könnte. "Ich war total durcheinander, weil sich alles genauso anfühlte wie bei meiner Schwangerschaft mit Gunner", erinnerte Heidi sich. Aber so oder so hätte sie sich über beides gefreut. "Ich könnte nicht glücklicher sein, denn letztendlich war es mein größter Wunsch, dass es das Beste für Gunner ist", schwärmte sie.

Getty Images Heidi Montag und Spencer Pratt im Oktober 2019 in West Hollywood

Snorlax / MEGA Heidi Montag im Juni 2022

Instagram / heidimontag Heidi Montag und ihr Sohn

