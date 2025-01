Spencer Pratt und Heidi Montags Haus in L.A. ist abgebrannt

Spencer Pratt (41) und Heidi Montag (38), bekannt aus der Realityshow The Hills, haben bei einem verheerenden Brand in Los Angeles ihr Haus verloren. Am 7. Januar mussten sie mit ihren beiden Söhnen Gunner und Ryker ihr Zuhause in Pacific Palisades verlassen, als ein schnell wachsender Waldbrand die Region erfasste. Spencer teilte auf Snapchat herzzerreißende Bilder aus den Überwachungskameras, die das brennende Haus zeigten: "Ich sehe unser Haus auf den Kameras abbrennen." Auch Spencers Schwester, Stephanie Pratt (38), bestätigte den Verlust auf Instagram und erklärte, dass der starke Wind jegliche Rettungsversuche ihres Vaters unmöglich gemacht habe.

Die Brände, die durch gefährliche Böen von bis zu 130 km/h angetrieben wurden, führten zu Evakuierungsbefehlen für mindestens 30.000 Menschen in den betroffenen Gebieten rund um Malibu, Topanga und Pacific Palisades. Zahlreiche prominente Persönlichkeiten wie der "Schitt's Creek"-Star Eugene Levy (78) berichteten von dramatischen Szenen während ihrer Flucht. Spencer teilte erschütternde Aufnahmen der riesigen Rauchwolken, die über den Santa Monica Mountains aufstiegen, während Feuerwehrflugzeuge versuchten, die Flammen einzudämmen.

Spencer und Heidi, die seit 2008 verheiratet sind, haben in der Vergangenheit oft Einblicke in ihr Familienleben und ihren Alltag gegeben. Mit Söhnen im Alter von sieben und zwei Jahren galt ihr Haus als Rückzugsort vor dem Rampenlicht. Heidi sprach in früheren Interviews von ihrem Wunsch, eine beständige und geborgene Umgebung für ihre Kinder zu schaffen. Das Paar, das für seine dramatischen Auftritte im Reality-TV bekannt wurde, zeigt sich in schwierigen Momenten wie diesen aber auch immer wieder als starkes Team, das für seine Familie und füreinander einsteht. Fans und Freunde äußerten bereits zahlreiche unterstützende Worte, um Spencer und Heidi in dieser schwierigen Zeit beizustehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / heidimontag Spencer Pratt und Heidi Montag mit ihrem Sohn Gunner

Anzeige Anzeige

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Heidi Montag und Spencer Pratt bei der "The Evolution of The Relationship"-Reality-Show

Anzeige Anzeige