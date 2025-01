Nach Hausbrand: Spencer Pratt will Bundesstaat verklagen

Reality-TV-Star Spencer Pratt (41) und seine Frau Heidi Montag (38) stehen vor den Trümmern ihres Lebens: Das Haus des Paares in Pacific Palisades wurde bei den jüngsten verheerenden Waldbränden in Los Angeles vollständig zerstört. Neben ihrem Anwesen, das rund drei Millionen Dollar wert gewesen sein soll, fiel auch das Haus von Spencers Eltern den Flammen zum Opfer. Glücklicherweise konnten er, Heidi und ihre beiden Kinder frühzeitig evakuiert werden. "Traurig, dass unser Haus weg ist", sagte Heidi sichtlich emotional in einem ihrer TikTok-Videos, während Spencer bekannt gab, rechtliche Schritte gegen den Bundesstaat Kalifornien planen zu wollen.

In einem Interview mit Blogger Perez Hilton (46) erhob Spencer schwere Vorwürfe gegen die Behörden. Trotz zahlreicher Notrufe habe die Feuerwehr keine Einsatzkräfte zu seinem Grundstück entsandt. "Sie haben gesagt, sie hätten keine Mittel", berichtete er entrüstet. Auf Sicherheitskameras habe er mit ansehen müssen, wie sein Zuhause niederbrannte, während kein Feuerwehrauto auftauchte. Die Brände, die die Region Pacific Palisades heimgesucht haben, zerstörten nach Angaben von Behörden Hunderte Anwesen und zwangen mehr als 30.000 Menschen zur Evakuierung. Für die Betroffenen bleibt häufig nur der Weg der Schadensbewältigung – ein besonders schwerer Schritt für Spencer und Heidi, die die dramatischen Ereignisse online verarbeiten.

Spencer und Heidi wurden durch die Reality-Show "The Hills" bekannt und sind seither fester Bestandteil der US-Promiszene. Das Paar heiratete 2008 und hat zwei gemeinsame Söhne. Neben ihrer TV-Karriere neigen beide dazu, ihr Privatleben offen mit ihren Fans zu teilen. Besonders Spencers exzentrischer Umgang mit der Tragödie machte Schlagzeilen: In einem weiteren Video filmte er sich mit Bagels und kommentierte: "Es gibt nur eines, das dich aufheitern kann, wenn du alles verloren hast: Bagels." Diese Mischung aus Schock, Humor und Trauer zeigt, wie sehr sie aktuell versuchen, aus einer aussichtslosen Lage einen Funken Normalität zu schaffen.

Instagram / spencerpratt Spencer Pratt zeigt sein zerstörtes Haus nach den Waldbränden in L.A.

MEGA Heidi Montag mit Spencer Pratt und ihrem Sohn Gunner Stone, Juni 2022

