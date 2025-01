Nach Bränden: Songs von Leighton Meester und Co. gehen viral

Die Fangemeinde von Leighton Meester (38) lässt die Schauspielerin nicht im Stich. Die Gossip Girl-Ikone und ihr Ehemann Adam Brody (45) verloren ihr über 6,3-Millionen-Euro-Haus tragischerweise durch die Feuer in Los Angeles. Nun geht ein Trend viral, der User dazu auffordert, Leightons über zehn Jahre alte Lieder zu streamen und sie so bei dem Wiederaufbau ihres Heims zu unterstützen. Ganz vorne mit dabei ist der Hip-Hop-Künstler Flavor Flav (65), der ein TikTok-Video postete, in dem er zu dem Song "Somebody To Love" von Leighton Meester und Robin Thicke (47) aus dem Jahr 2010 tanzt. "Ich fange jetzt mal an, Leighton Meester zu hypen und ihrer Familie zu helfen, sich von den Bränden zu erholen", betitelte Flavor Flav den Clip und animierte seine Follower, es ihm gleichzutun.

Doch die 38-Jährige ist nicht die Einzige, die diese Unterstützung genießen darf. Das Haus von Heidi Montag (38) und ihrem Mann Spencer Pratt (41) wurde ebenfalls durch die Feuer zerstört, was eine Art Renaissance ihrer alten Lieder auslöste. Obwohl das Debütalbum "Superficial" aus dem Jahr 2010 damals floppte, toppt es nun die iTunes-Charts. Stars wie Julia Fox (34) und Emily Ratajkowski (33) schlossen sich dem Trend an und posteten Social-Media-Videos zu dem Hit "I'll Do It". Die The Hills-Darstellerin wird inzwischen mit Angeboten überhäuft: Neben der Aufnahme eines neuen Songs soll sie außerdem in Verhandlungen stehen, auf einem Musikfestival vor 60.000 Zuschauern aufzutreten, was ihr zweitgrößtes Konzert überhaupt wäre.

Doch ein musikalisches Comeback soll nicht alles sein: Heidi und ihr Mann planen zudem eine Rückkehr ins Reality-TV. Spencer bat auf seinem Social-Media-Profil die Fans des Paares um Hilfe. "Ihr müsst Hulu klarmachen, dass Heidi und ich eine Dokuserie über den Wiederaufbau unseres Lebens brauchen", trug der Fernsehstar seinen Followern auf.

Getty Images TV-Persönlichkeit Heidi Montag, 2024

Getty Images Heidi Montag und Spencer Pratt im Oktober 2019 in West Hollywood

