Spencer Pratt verklagt L.A. wegen Brand auf Schadensersatz

Wie unter anderem TMZ berichtet, haben Spencer Pratt (41) und Heidi Montag (38) Klage gegen die Stadt Los Angeles sowie das Department of Water and Power (LADWP) eingereicht. Hintergrund ist der verheerende Palisades-Brand, der am 7. Januar nicht nur das 2,4-Millionen-Euro-Anwesen der Reality-TV-Stars in Pacific Palisades, sondern auch die Häuser zahlreicher Anwohner zerstörte. Laut der Klageschrift werfen Spencer und seine Frau den Verantwortlichen vor, das Wasserreservoir Santa Ynez leer und somit funktionsunfähig gelassen zu haben, was entscheidend zur Unkontrollierbarkeit des Feuers beigetragen haben soll. Unterstützt werden sie von 20 weiteren Klägern – darunter Spencers Mutter Janet Pratt, die ebenfalls ihr Zuhause verlor.

Die Klage, die beim Los Angeles County Superior Court eingereicht wurde, macht "inverse Condemnation" geltend – eine rechtliche Grundlage, die Schadenersatz durch staatlich verursachte Schäden erlaubt. Sie beschreibt schwerwiegende Fehler in der Infrastruktur und Wasserversorgung: Innerhalb von zwölf Stunden sollen drei Wassertanks mit je einer Million Gallonen Wasser erschöpft gewesen sein, was Feuerwehrkräfte handlungsunfähig gemacht habe. Der 41-Jährige teilte außerdem mit, dass er während des Feuers vergeblich nach einer rechtzeitigen Reaktion der Einsatzkräfte verlangt habe. Die Kläger fordern nun Schadenersatz für zerstörtes Eigentum, entgangene Einkünfte und emotionalen Stress.

Privat stecken Spencer und Heidi in einer herausfordernden Lebenssituation. Das Paar ist seit 2008 verheiratet und zieht zwei gemeinsame Söhne, den siebenjährigen Gunner und den zweijährigen Ryker, groß. Nach dem Verlust ihres Hauses und aufgrund gestrichener Versicherungen sind sie auf ihr Einkommen aus sozialen Medien angewiesen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Inmitten dieser Krise erhielten sie jedoch Unterstützung von Fans, die unter anderem Heidis Album "Superficial" zurück an die Spitze der iTunes-Charts brachten. "Die Fanliebe war ein Licht in unserer Dunkelheit", teilte Heidi dankbar auf Instagram mit.

Spencer Pratt und Heidi Montag im Oktober 2024

Heidi Montag mit Spencer Pratt und ihrem Sohn Gunner Stone, Juni 2022

