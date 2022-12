Heidi Montag genießt erstes Weihnachten mit zweitem Sohn!

Es ist ein ganz besonderes Weihnachten für Heidi Montag (36) und ihre Familie! Der The Hills-Star und sein Ehemann Spencer Pratt (39) haben bereits einen gemeinsamen Sohn namens Gunner. Im Sommer dieses Jahres verkündeten die beiden, dass sie ihr zweites Baby erwarten. Im November kam der kleine Wonneproppen namens Ryker dann zur Welt. Nun steht das erste Weihnachten des Neugeborenen an – ein besonderer Anlass für die ganze Familie!

Auf TikTok postete die Blondine ein Video, auf dem sie erst schwanger zu sehen ist – dann tanzt sie fröhlich mit ihrem Sohnemann vor einem festlich geschmückten Tannenbaum. Scheint so, als würden Heidi und der Kleine schon ordentlich in Weihnachtsstimmung sein. "Hier ist Ryker! So glücklich", schrieb sie dazu.

Die Fans erfreuten sich sehr an dem niedlichen Clip von Mutter und Sohn. "So eine wunderschöne Familie und so eine besondere Mutter. Du bist eine Inspiration", schrieb beispielsweise eine begeisterte Followerin in die Kommentarspalte des Beitrags.

MB / MEGA Spencer Pratt und Heidi Montag mit Sohn Ryker

MEGA Heidi Montag, "The Hills"-Bekanntheit

MB / MEGA Heidi Montag und Spencer Pratt im November 2022

