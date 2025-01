Heidi Montag enthüllt: Szenen aus "The Hills" waren gestellt

Heidi Montag (38) wurde durch die Reality-TV-Serie The Hills bekannt, die von 2006 bis 2010 ausgestrahlt wurde. Die Blondine hat nun in einem Interview Brisantes über die Produktion der Show enthüllt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Spencer Pratt (41) sprach sie im Podcast "Juicy Scoop" mit Heather McDonald (54) über die turbulenten Zeiten während der Dreharbeiten. Die heute 38-Jährige erklärte offen, dass viele dramatische Momente der Sendung von ihr und Spencer bewusst inszeniert worden sind, um die Spannung für die Zuschauer zu steigern. "Spencer und ich haben angefangen, Dinge zu skripten. Niemand hat das zu diesem Zeitpunkt in der Show gemacht", gab Heidi im Gespräch zu.

Besonders für die Beziehung zu ihren damaligen Freundinnen – allen voran Lauren Conrad (38) – hatte das Skripting weitreichende Konsequenzen. Der Reality-TV-Star erklärte außerdem, dass vor allem Lauren, einst ihre engste Vertraute, zunehmend auf Distanz gegangen ist, nachdem sie ihre Beziehung mit Spencer begann. "Am Anfang mochte jeder Spencer", erinnerte sich Heidi und fügte hinzu: "Aber als Lauren entschieden hatte, dass niemand mehr gut auf ihn zu sprechen sein sollte, haben sich alle auf diese Einstellung eingelassen." Heidi räumte ein, dass ihre bewusste Entscheidung, für die Show künstlich Konflikte herbeizuführen, die Kluft zwischen Spencer und dem Rest des Casts nur größer werden ließ. Sie könne jedoch auch nachvollziehen, warum ihre damaligen Freunde so reagierten: Schließlich sei ihre Schauspielerei für das Reality-Format damals etwas Neues gewesen.

Privat haben Heidi und Spencer jedoch allen Widrigkeiten standgehalten und sind heute glückliche Eltern von zwei Söhnen: Gunner und Ryker. Das Paar lernte sich kennen, als Heidi erst 19 Jahre alt war, und trotz der damaligen Kritik an ihrer Beziehung bewies ihre Liebe Stärke. "Ich habe alles für Spencer riskiert", erklärte sie rückblickend. Inzwischen hat sich das Bild in der Öffentlichkeit gewandelt: Für ihre Standhaftigkeit und ihre lange Ehe wird das Paar auf Social Media zunehmend gefeiert.

MB / MEGA Heidi Montag und Spencer Pratt im November 2022

Getty Images Die "The Hills"-Darsteller bei den MTV Video Music Awards 2018 in New York City

