Heidi Montag erklärt Kindern den Hausverlust nach Bränden

Heidi Montag (38) und ihr Ehemann Spencer Pratt (41) mussten vor zwei Wochen den Verlust ihres Hauses in Pacific Palisades verkraften, das den verheerenden Waldbränden in Los Angeles zum Opfer fiel. Besonders wichtig war es den beiden Reality-TV-Stars, ihren Kindern Gunner und Ryker offen und mit Feingefühl zu erklären, was passiert ist. Im Gespräch mit E! News verriet Heidi, wie sie ihrem ältesten Sohn geholfen haben, die Tragödie zu begreifen: "Es ist wirklich wichtig, ihm die Möglichkeit zu geben, seine Emotionen zu spüren und diesen Verlust zu fühlen, anstatt ihn zu verdrängen und später Stück für Stück aufarbeiten zu müssen." Diese Herangehensweise, glaubt die Mutter von zwei Kindern, habe Gunner geholfen, die Situation besser zu verarbeiten.

Der siebenjährige Gunner sei alt genug, um die Schwere der Ereignisse zu verstehen. Gleichzeitig haben Heidi und Spencer versucht, den Blick ihrer Kinder nach vorne zu richten. Heidi erklärte weiter, dass sie ihrem Sohn das Gefühl geben wollen, trotz allem immer wieder neue Perspektiven zu finden. "Wir ermutigen ihn, nach vorne zu sehen, in seinem Leben weiterzugehen und das Schritt für Schritt zu meistern", teilte die ehemalige The Hills-Darstellerin mit. Dabei sei beiden wichtig, dass ihre Kinder ihre Gefühle vollständig ausleben dürfen und sie nicht einfach verdrängen.

Heidi Montag, die durch ihre Auftritte in der Realityshow "The Hills" bekannt wurde, ist seit 16 Jahren mit ihrem Mann Spencer verheiratet. Die beiden, die zu den kontroversesten Gesichtern im Reality-TV zählen, erlebten in der Vergangenheit sowohl beruflich als auch privat Höhen und Tiefen, hielten jedoch immer zusammen. Seit der Geburt ihrer Kinder konzentrieren sie sich verstärkt auf die Familie. Gerade Heidi hat in mehreren Interviews über die Herausforderung gesprochen, ihre eigene Kindheitserfahrung in die Erziehung ihrer Söhne einzubringen. "Familienzusammenhalt bedeutet für mich alles", sagte die 38-Jährige in einem früheren Interview. Nach diesem Prinzip lebt sie offenbar auch in Krisenzeiten.

Getty Images TV-Persönlichkeit Heidi Montag, 2024

Getty Images Spencer Pratt und Heidi Montag im Oktober 2024

