Spencer Pratt und Heidi: Reality-TV-Comeback nach Hausbrand?

Heidi Montag (38) und Spencer Pratt (41) mussten sich einer Tragödie stellen: Ihr luxuriöses Anwesen in Pacific Palisades wurde bei den jüngsten Bränden in Los Angeles vollständig zerstört. Die Sängerin und ihr Mann, mit denen Millionen Zuschauer in der Reality-TV-Serie The Hills mitfieberten, konnten den Flammen nur knapp entkommen. Gemeinsam mit ihren beiden Söhnen verließen sie das Haus, das sie 2017 für knapp 2,5 Millionen Euro erworben hatten. Heidi offenbarte später, dass sie lediglich "zwei Jeans und zwei Shirts" retten konnte.

Um ihre Zukunft wieder aufzubauen, planen Heidi und Spencer ein großes Comeback. Spencer teilte auf TikTok mit, dass seine Agenten zurzeit wichtige Verhandlungen mit Hulu führen, um ein neues TV-Format zu realisieren. In einer Mischung aus Ehrlichkeit und Optimismus bat er ihre Fans, Druck auf den Streamingriesen auszuüben: "Ihr müsst Hulu klarmachen, dass Heidi und ich eine Dokuserie über den Wiederaufbau unseres Lebens brauchen!" Die Online-Community reagierte begeistert, streamte Heidis Musik und katapultierte ihr 2010er-Album "Superficial" zurück in die Charts. Selbst Prominente wie Perez Hilton (46) äußerten ihre Unterstützung für "Team Speidi".

Abseits der Kameras sind Heidi und Spencer vor allem für ihre enge Partnerschaft bekannt. Das Paar, das seit 2008 verheiratet ist, hat sich stets gegenseitig unterstützt. So lobten Fans Spencer für seine Hingabe, besonders in dieser schweren Zeit. "Wenn dein Mann dich nicht so unterstützt wie Spencer Heidi, such dir einen neuen", schrieb ein Twitter-Nutzer. Heidi selbst zeigte sich dankbar: "Die unglaubliche Liebe und Unterstützung von euch allen gibt uns Hoffnung in dieser dunklen Zeit." Der Neustart könnte also nicht nur ihre Karriere, sondern auch ihre Beziehung noch stärker machen.

Getty Images Heidi Montag und Spencer Pratt im Oktober 2019 in West Hollywood

MEGA Heidi Montag, "The Hills"-Bekanntheit

