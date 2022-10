König Charles III.: Der Termin seiner Krönung ist bekannt!

Hat die Welt jetzt endlich Gewissheit? Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) wurde Thronfolger Charles III. (73) zum König ernannt. Das ist nun schon fast einen Monat her. Seitdem warten die Briten, und vor allem die Welt gespannt auf die Verkündung, wann der Monarch seine Krönung erhalten soll. Jetzt wurde der Termin der Krönung von Charles III. endlich verkündet!

König Charles III. soll am 3. Juni 2023 in einer Zeremonie in der Westminster-Abtei gekrönt werden, wie britische Beamte Bloomberg zufolge mitteilten. Anonymen Regierungsbeamten zufolge, die mit der Nachrichtenagentur vor einer offiziellen Ankündigung sprachen, laufen die Pläne auf diesen Samstag zu Beginn des Sommers hinaus, obwohl "die Diskussionen darüber, welche anderen Tage zu offiziellen Feiertagen werden noch andauern". Das Königshaus selbst hat sich bislang noch nicht zu dem Datum der Krönung geäußert.



Bei der Krönung wird der 73-Jährige Krönungsinsignien tragen, die Teil der Kronjuwelen sind, die im Laufe der Jahre bei Krönungen verwendet wurden. Diese sollen Yahoo!Life zufolge einen Wert von rund 4 Milliarden Euro besitzen. Die Insignien umfassen die St.-Edwards-Krone, den Ring des Herrschers, die kaiserliche Staatskrone, das Zepter des Herrschers mit der Taube, das Zepter des Herrschers mit dem Kreuz, der Reichsapfel des Herrschers, die Goldampulle, die Sporen und das Schwert des Opfers.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles in Nordirland im Mai 2021

Anzeige

Getty Images Prinz Charles in Singapur, Oktober 2017

Anzeige

Getty Images Prinz Charles im November 2020

Anzeige

Werdet ihr die Krönung von König Charles III. live im TV verfolgen? Auf jeden Fall! Nee, die interessiert mich nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de