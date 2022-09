Enthüllt: Das ist das neue Monogramm von König Charles III.

Das neue Monogramm von König Charles III. (73) wurde nun veröffentlicht. Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) wurde ihr Sohn Charles zum neuen Regenten des Vereinten Königreichs. Damit gehen zahlreiche Veränderungen einher. So werden schon bald neue Münzen und Geldscheine, auf denen der Kopf des Monarchen abgebildet ist, in Umlauf gebracht. Und auch die berühmten roten Briefkästen könnten bald einen neuen Anstrich bekommen: Der Buckingham Palace enthüllte nun das Monogramm, das für König Charles entworfen wurde.

Das Emblem wird aus dem Anfangsbuchstaben von Charles' Namen sowie dem Buchstaben R, der für Rex (zu Deutsch: König) steht, gebildet. Zudem ist auch die Zahl Drei, die in römischen Ziffern angegeben wird, sowie eine Krone Teil des neuen Monogramms. Dieses wird von nun an das Emblem der verstorbenen Queen ersetzen und unter anderem auf Staatsdokumenten und als Poststempel auf Briefen aus dem Königshaus zu sehen sein. Zudem sollen auch die roten Briefkästen, die es in ganz Großbritannien gibt, mit dem neuen Symbol versehen werden.

Das Monogramm gilt als persönliches Eigentum des Königs. Neben diesem hat er auch schon eine neue Unterschrift. So unterzeichnet der 73-Jährige bereits seit dem Ableben seiner Mutter jegliche offiziellen Dokumente mit "Charles R.". Auch bei der Signatur steht das R für "Rex".

