Noch in diesem Jahr: Anna Heiser verrät den Geburtstermin

Anna Heiser (32) darf ihren Nachwuchs schon bald in die Arme schließen! 2021 sind die einstige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin und ihr Ehemann Gerald zum ersten Mal Eltern geworden. Vor wenigen Monaten machte das TV-Paar öffentlich, dass Sohn Leon ein Geschwisterchen bekommt. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, haben die beiden noch nicht verraten. Doch feststeht: Bis ihr Nachwuchs auf der Welt ist, dauert es nicht mehr allzu lange!

In ihrer Instagram-Story erzählte Anna, dass es noch 71 Tage bis zur Geburt seien. Der errechnete Entbindungstermin falle demnach auf den 15. Dezember. Ganz darauf vorbereitet scheint sie aber nicht zu sein. "Ich bin schon ein bisschen gestresst, weil ich davor noch so viel hinkriegen will, aber wir freuen uns", betonte die Namibia-Auswanderin. Immerhin stecken sie und Gerald mitten in den Renovierungsarbeiten ihres neuen Hauses.

Anfang September hatte Anna bereits betont, dass ihre Schwangerschaft wie im Flug vergehe. "Die Zeit rennt! Aus dem klitzekleinen Pünktchen auf dem Ultraschallbild ist bereits ein kleiner Mensch geworden", schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie ihren Babybauch in Szene setzte.

Anna Heiser mit ihrem Mann Gerald und ihrem Sohn Leon

Anna Heiser im September 2022

Anna Heiser im September 2022

