Schöne Papa-Momente: Travis Scott mit Stormi im Freizeitpark

Travis Scott (31) genießt seine Vaterrolle in vollen Zügen! Seine Freundin Kylie Jenner (25) schenkte dem Musiker schon zweimal Nachwuchs: Im Februar 2018 kam ihre erste Tochter Stormi (4) zur Welt, vier Jahre später durften sie einen Sohn begrüßen, dessen Name bisher unbekannt ist. Als Zweifach-Eltern sollen die beiden jetzt so glücklich wie noch nie sein. Jetzt verbrachte Papa Travis Zeit mit seiner Tochter Stormi im Freizeitpark der Universal Studios Hollywood.

Fröhlich sieht man Stormi an der Hand ihres Papas durch den Park laufen, während er liebevoll auf sie hinabblickt. Während der Rapper sich für ein Outfit ganz in Schwarz entschied, trug sie ein weites blaues T-Shirt und hielt stolz ein Plüschtier in Form eines Halloween-Skeletts auf dem Arm. Und sogar in ein Fahrgeschäft wagten die beiden sich zusammen: Nebeneinander fuhren Travis und seine Tochter gleich dreimal hintereinander in der ersten Reihe mit einer Achterbahn in der Harry Potter-Welt. Stormi strahlte dabei über das ganze Gesicht und riss glücklich die Arme hoch.

Von Kylie ist auf den Bildern nichts zu sehen, aber das Duo hatte sonst allerlei Gefolgschaft dabei: Sie wurden von einem VIP-Tour-Guide durch den Park begleitet. Außerdem sorgten gleich drei Bodyguards für die Sicherheit des Künstlers und seiner Tochter. Eine persönliche Nanny war zur zusätzlichen Bespaßung von Stormi auch noch mit von der Partie.

