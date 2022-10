Werden Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa ihr Baby zeigen?

Werden die Fans Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypas (26) Nachwuchs auch mal zu Gesicht bekommen? Der Musiker und die Influencerin erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – der Sänger hat mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (29) bereits einen Sohn namens Alessio (7). Der "Cinderella"-Interpret teilt gerne Fotos und Videos mit seinem Sohnemann – aber werden Pietro und Laura auch ihr Baby zeigen, wenn es auf der Welt ist?

Diese Frage beantwortete Laura in einer Fragerunde auf Instagram. "Es ist jedem selbst überlassen, ob man sein Kind zeigen möchte oder nicht", stellte die Beauty klar. Sie und Pietro wollen es mit der Social-Media-Präsenz ihres Babys aber wohl erst mal langsam angehen lassen: "Wir werden vielleicht Bilder von der Seite zeigen, aber nicht das Gesicht direkt frontal in die Kamera halten."

In letzter Zeit beschäftigen Laura aber offenbar nicht nur Fragen rund um die Privatsphäre ihres Kindes – die werdende Mama hat aktuell mit fiesen Schwangerschafts-Wehwehchen zu kämpfen. "Ich habe so extreme Rücken- und Unterleibsschmerzen, dass ich einfach nicht einschlafen kann", klagte sie kürzlich in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa während ihrer Schwangerschaft im September 2022

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio im September 2022

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de