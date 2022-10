Während Schwangerschaft: Laura Maria Rypa hat Schlafprobleme

Bei Laura Maria Rypa (26) machen sich immer mehr Schwangerschaftsbeschwerden bemerkbar. Im August gab die Influencerin bekannt, dass sie mit ihrem Partner Pietro Lombardi (30) ein gemeinsames Kind erwartet – das Paar darf sich über einen Jungen freuen. Bist der Kleine das Licht der Welt erblickt, ist es nicht mehr allzu lange hin. Mit der fortschreitenden Schwangerschaft hat Laura allerdings auch mit ein paar körperlichen Problemen zu kämpfen: Sie kann momentan nicht gut schlafen.

In ihrer Instagram-Story verriet die 26-Jährige, dass sie seit ein paar Tagen nicht mehr so gut schlafen könne. "Ich habe so extreme Rücken- und Unterleibsschmerzen, dass ich einfach nicht einschlafen kann", erklärte sie genauer. Später teilte sie ein Video von sich, wie sie wieder einmal wach im Bett liegt. "Das ist so anstrengend", beschwerte sich die Mutter in spe.

Neben den Schlafproblemen plagt Laura seit Beginn ihrer Schwangerschaft ein ständiges Unwohlsein. "Ich glaube, das mit der Übelkeit wird sich bei mir noch bis zum Ende hin durchziehen", vermutete sie vor wenigen Wochen im Netz.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im August 2022

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de