Keine Krise? J.Lo und Ben Affleck schweben auf Wolke sieben!

Zwischen ihnen soll es doch total gut laufen! Vor wenigen Tagen meinte ein Insider, dass es bei Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) kriseln soll. Seit ihrer Hochzeit Ende August streiten sich die Schauspieler laut einer Quelle angeblich täglich. Dabei wirkten sie in der Öffentlichkeit eigentlich total verliebt. Nun behauptet ein anderer Insider: J.Lo und Ben sind wohl glücklicher denn je!

Gegenüber Us Weekly plauderte der Informant offen aus: "Ben und Jen sind immer noch in ihrer Flitterwochen-Phase. Sie sind Hals über Kopf verliebt ineinander." Die Ehe habe ihre Beziehung nicht wirklich verändert, sondern die eh schon tiefe nur Bindung gestärkt. Bei diesen Worten scheint eine Ehekrise weit entfernt zu sein. Da sich aber weder der "Gone Girl"-Darsteller noch die "On The Floor"-Interpretin dazu geäußert haben, ist unklar, was nun wirklich stimmt.

Aber wie kamen die Gerüchte rund um das Beziehungsdrama eigentlich auf? Jennifer soll es stören, dass ihr Ehemann raucht! "Er hat ihr versprochen, es aufzugeben, aber durch ihre Nörgelei raucht er mehr denn je", heißt es bei RadarOnline. Ben sei genervt davon, wie karriereorientiert die Musikerin ist.

Getty Images Schauspieler Ben Affleck mit seiner Verlobten Jennifer Lopez

KCS Presse / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez in Paris

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

