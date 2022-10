Komikerin Judy Tenuta mit 72 an Eierstockkrebs gestorben

Die Comedy-Welt trauert um eine vielseitige Komödiantin. Judy Tenuta (✝65) studierte Theaterwissenschaften – doch ihre große Leidenschaft war die Comedy. Ihren ersten Ausflug in diese Welt machte sie in Chicagos berühmter Second City. Sie überraschte das Publikum damals, indem sie sich in ihrer ersten Show als Jungfrau Maria verkleidete. Judy übernahm aber auch immer wieder kleinere Rollen in Filmen. Nun ist sie jedoch gestorben.

Die Künstlerin, die sowohl den Spitznamen "Liebesgöttin" als auch "Aphrodite des Akkordeons" trug, verstarb in ihrem Haus in Studio City im Alter von 72 Jahren, wie The Hollywood Reporter berichtet. Judy hatte vor ihrem Tod mit Eierstockkrebs der Stufe vier gekämpft, wie ihr Publizist Harlan Boll bestätigte. Diesen Kampf hat sie jedoch verloren. Ihre letzte Ruhestätte wird sie auf dem Hollywood Forever-Friedhof finden.

Judy erhielt Grammy-Nominierungen für das beste Comedy-Album für Attention Butt-Pirates and Lesbetarians! und In Goddess We Trust. Sie hinterlässt ihren Lebenspartner Vern Pang, ihre Brüder Daniel, John, Steven, Thomas und James, ihre Schwester Barbara sowie zwei Neffen, vier Nichten und eine Großnichte.

