Nach Aus mit Jesse Williams: Taylour Paige hat geheiratet!

Sie hat Ja gesagt! Noch vor rund zwei Jahren war Taylour Paige (32) überglücklich mit Jesse Williams (41). Der Grey's Anatomy-Star stellte die Schauspielerin zum ersten Mal 2019 vor, als sie gemeinsam ein Event besuchten. Doch im Dezember letzten Jahres wurden die Gerüchte laut, die zwei hätten sich getrennt. Nun scheint die US-Amerikanerin in einem neuen Mann ihr Liebesglück gefunden zu haben: Taylour hat sogar schon geheiratet!

Auf Instagram teilte ihre Schauspielkollegin Logan Browning (33) eine Reihe Schnappschüsse von diesem besonderen Tag: Darauf ist Taylour in einem eleganten Brautkleid mit langer Schleppe im Meerjungfrauenstil zu sehen. Auf einem anderen Foto steht sie gemeinsam mit ihrem Ehemann vor dem Altar. Sie hat den Designer Rivington Starchild geheiratet. In ihrer Story schrieb Taylour einen Tag später: "Kopf hoch, Brust raus! [...] Gestern war der schönste Tag in meinem Leben."

Erst im September teilte die "Zola"-Darstellerin ihren Fans mit, dass sie verlobt ist. "Aus dem Nichts! Du bist aufgetaucht und hast mir gezeigt, dass die Art, wie ich liebe, immer die richtige war, weil es auch deine Art und Weise ist", schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie ihren Liebsten umarmt und den dicken Klunker in die Kamera hält.

Backgrid / ActionPress Taylour Paige und Jesse Williams in New York 2020

Instagram / loganlaurice Taylour Paige und Rivington Starchild bei ihrer Hochzeit

Instagram / taylour Taylour Paige und Rivington Starchild nach der Verlobung

