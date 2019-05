Zuletzt machte Jesse Williams (37) vor allem wegen seines Scheidungskriegs mit seiner Ex Aryn Drake-Lee von sich reden. Besonders die Höhe der Unterhaltszahlungen des Schauspielers für die zwei gemeinsamen Kinder hätte den Streit auf die Spitze getrieben. In einem ganz anderen Licht zeigte sich der Grey's Anatomy-Star dann vor wenigen Wochen: Auf einem Event turtelte er erstmals öffentlich mit seiner neuen Freundin, Schauspielkollegin Taylour Paige (28). Jetzt postete Jesse das erste verschmuste Foto von sich und seiner neuen Liebe!

Auch wenn im Scheidungsdrama noch kein Ende in Sicht zu sein scheint, lässt sich der 37-Jährige offensichtlich den Spaß nicht verderben – wie ein jetzt von ihm auf Instagram veröffentlichtes Bild zeigt. Auf dem Schnappschuss, der laut Hollywood Life auf dem Geburtstag von Model Grace Mahary aufgenommen worden sein soll, lehnt sich Taylour auf einer Jacht mit entspannter Miene in Jesses Arm. Während sie einen neongrünen Wendehut und ein orangenes Bikini-Oberteil trägt, präsentiert er sich oberkörperfrei. Allem Anschein nach genießt das Paar seine Romanze in vollen Zügen.

Das junge Liebesglück dürfte besonders Jesses Ex aufstoßen: Erst kürzlich sprach Aryn über die Hölle, durch die sie während der Trennung von dem Schauspieler gehen musste. Aryn und Jesse waren vierzehneinhalb Jahre ein Paar.

Instagram / taylour Jesse Williams und Taylour Paige

Anzeige

Instagram / ijessewilliams Taylour Paige und Jesse Williams

Anzeige

John Shearer/Getty Images Aryn Drake-Lee und Jesse Williams bei einer Party in West-Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de