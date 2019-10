Dieser Post dürfte ein Wink mit dem Zaunpfahl sein! Jesse Williams (38) steckt zwar aktuell in einem erbitterten Scheidungskrieg. In den Verhandlungen um das Sorgerecht und den Unterhalt für die beiden gemeinsamen Kinder soll es mit seiner Ex-Partnerin Aryn Drake-Lee vor Gericht nur schleppend weitergehen. Doch der Schauspieler ist bereits neu liiert und macht kein Geheimnis aus seinem jungen Liebesglück: Jesse teilte nun ein paar Aufnahmen, die ihn turtelnd mit seiner neuen Freundin Taylour Paige (29) zeigen.

Der Grey's Anatomy-Darsteller widmete seiner Liebsten zu deren 29. Geburtstag einen liebevollen Social-Media-Beitrag. Auf Instagram teilte der 38-Jährige gleich mehrere Bilder von sich mit der Schauspielerin. Während sein darunter notierter Text "Happy Birthday, meine Taylour" zwar süß, aber noch dezent wirkt, trägt er mit der Auswahl der dazu geposteten Bilder schon dicker auf: Neben zwei Schnappschüssen vom Geburtstags-Dinner sind auch einige private Fotos und sogar Videos von gemeinsamen Ausflügen oder Urlaubsmomenten zu sehen.

Während Jesse mit seiner Liebsten auf Wolke sieben zu schweben scheint, soll es seiner Ex mit der Trennung weniger gut zu ergehen. Aryn Drake-Lee erklärte kürzlich in einem Podcast, dass sie in dieser schweren Zeit aber Rückhalt bei ihren Kindern finde. "Ich halte dich fest, so lange es wehtut", soll ihre fünfjährige Tochter Sadie zu ihr gesagt haben, als die zweifache Mutter einen besonders schlechten Tag hatte.

Eugene Powers / SplashNews.com Jesse Williams bei der NBA Awards Show 2018 in Santa Monica

Instagram / ijessewilliams Jesse Williams und Taylour Paige, Schauspielerpaar

John Shearer/Getty Images Aryn Drake-Lee und Jesse Williams bei einer Party in West-Hollywood

