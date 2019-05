Die Gerüchte sind wahr: Jesse Williams (37) und Taylour Paige (28) haben ihre Liebe bestätigt! Vor einigen Wochen wurde gemunkelt, zwischen dem Grey's Anatomy-Star und seiner Schauspielkollegin gehe mehr als nur Freundschaft. Nach seiner Trennung von Noch-Ehefrau Aryn Drake-Lee soll der Serien-Hottie Trost bei Taylour gefunden haben – und den kann er wohl nach all den Negativschlagzeilen um seine Scheidung gut gebrauchen. Jetzt haben die beiden zum ersten Mal öffentlich auf einem Event geturtelt.

Nicht nur das frischverheiratete Paar Sabrina (29) und Idris Elba (46) sorgte für Schmacht-Alarm bei der New Yorker Fashion-Show von Star-Designer Ozwald Boateng: Jesse und Taylour stahlen ihnen mit ihrem Liebes-Outing glatt die Show! Scherzend, lachend und Händchen haltend verbreiteten die Schauspieler auf dem roten Teppich Frühlingsgefühle.

Nachdem die zwei erstmals im Januar 2019 gemeinsam beim Sundance Film Festival gesichtet worden waren, erwischten Paparazzi sie einen Monat darauf Hand in Hand auf einer Oscar-Party. Womöglich hatten sich Jesse und Taylour zuvor am Set von "Grey's Anatomy" kennengelernt. In der 13. Staffel der Erfolgsserie spielte sie eine Patientin.

Johns PKI / SplashNews.com Jesse Williams und Taylour Paige, Schauspieler

Anzeige

Johns PKI / SplashNews.com Jesse Williams und Taylour Paige im Mai 2019 in New York City

Anzeige

Johns PKI / SplashNews.com Jesse Williams und Taylour Paige bei einer Fashion-Show im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de