Verraten: In diesem Alter soll der neue James Bond sein!

Wer wird bloß der nächste James Bond? Diese Frage stellen sich die Fans der erfolgreichen Actionfilmreihe jetzt schon seit vielen Monaten – denn: "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" war der letzte Streifen mit Hottie Daniel Craig (54) in der Hauptrolle. Zuletzt wurde wild spekuliert, wer sein Nachfolger werden könnte. Folgende Eigenschaften sind bereits bekannt: Es wird ein männlicher, britischer Schauspieler sein. Jetzt verriet der "James Bond"-Produzent ein weiteres Detail über den kommenden 007...

Deadline zitiert Michael G. Wilson von einer Pressekonferenz: Sowohl sehr junge als auch ältere Schauspieler seien ausgeschlossen. "Wir haben in der Vergangenheit versucht, uns jüngere Leute anzuschauen. Aber [...] das funktioniert nicht. Man muss bedenken, dass Bond bereits ein Veteran ist. Er hat schon einiges an Erfahrung. Er ist ein Mensch, der sozusagen alle Kriege mitgemacht hat", erklärte der Produzent. "Deshalb wäre ein Mann in den Dreißigern am besten geeignet. [...] Danach suchen wir." Abschließend stellte er klar, dass das Casting entgegen vieler Gerüchte noch nicht begonnen habe.

Doch welche Stars kommen jetzt überhaupt noch infrage? Spider-man-Hottie Tom Holland (26), den sich viele Fans als 007 wünschen, wäre beinahe perfekt. Ein heiß gehandelter Kandidat war von Anfang an auch Superman-Star Henry Cavill (39), der alterstechnisch gerade so noch ins Raster passen würde. Viele hatten auch auf Tom Hardy (45), Idris Elba (50) und Tom Hiddleston (41) gehofft – doch die sind inzwischen wohl zu alt.

Getty Images Sean Connery als James Bond in "Man lebt nur zweimal"

Getty Images Pierce Brosnan im November 2002

Getty Images Tom Holland bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home"

